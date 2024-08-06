قتل رجل دين سني وأصيب آخر إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون بمدينة راسك، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوبي إيران، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، يوم الثلاثاء.

وقال موقع "رسانك" الإيراني، إن "اثنين من رجال الدين السنة من القومية البلوشية تعرضا إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مدينة راسك".

ونقل عن مصادر أمنية قولها "أطلق مسلحون مجهولون، كانوا يستقلون سيارة بيجو بارس، النار على سيارة بيجو 405 في قرية غريكان في راسك، مما أدى إلى مقتل رجل دين سني بلوشي وإصابة آخر".

وأوضحت المصادر أن رجل الدين السني الذي لقي مصرعه يدعى محمد كريم برو، ويبلغ 25 عامًا، في حين يدعى المصاب سعيد لال محمد در زاده، وكلاهما من سكان مدينة راسك.

وقالت المصادر إن "سائق السيارة التي كانت تقل محمد كريم برو وسعيد لال محمد در زاده، يدعى عبد الله بجاد، وتمكن من الخروج من السيارة دون أن يصاب بأذى".

وكان رجلا الدين يستقلان سيارة بيجو 405 برفقة السائق، خلال عودتهم من مراسم تشييع جندي من كشكور.

ولا توجد معلومات حول هوية المهاجمين ودوافعهم.

وبحسب تقارير إيرانية صادرة في عام 2023، تعرض ما لا يقل عن 192 مواطنًا بلوشيًا لهجمات من قبل مسلحين مجهولين، أسفرت عن مقتل 150 شخصًا، فيما أصيب 42 شخصًا بجروح، من بينهم ما لا يقل عن خمسة أطفال وأربع نساء.