أعلنت وكالة الاستخبارات النمساوية أن الشاب البالغ من العمر 19 عاما الذي أوقف الأربعاء في النمسا، كان يحضر لهجوم انتحاري خلال إحدى حفلات المغنية الأميركية تايلور سويفت في فيينا "لقتل عدد كبير من الأشخاص".

وقال مدير وكالة الاستخبارات عمر حيجاوي-بيرشنر خلال، مؤتمر صحفي: "لقد أدلى باعترافات كاملة وقال إنه كان ينوي تنفيذ هجوم باستخدام المتفجرات والسلاح الأبيض"، مضيفا أن "هدفه كان الانتحار وقتل عدد كبير من الأشخاص، إما اليوم أو غدا، خلال الحفلة".

ووفق وكالة "فرانس برس"، فقد ألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعيد إعلان الشرطة كشف مخطط لشن هجوم.

وقالت شركة باراكودا ميوزيك، في منشور على "إنستغرام"، إنّه "بعد تأكيد السلطات وجود مخطط لهجوم إرهابي في إستاد إرنست هابيل، لا خيار لدينا سوى إلغاء الحفلات الثلاث حرصاً على سلامة الجميع".

وأضاف البيان أنّ كلّ الذين اشتروا تذاكر للحفلات سيستردّون ثمنها، فيما كان يتوقّع أن يحضر نحو 65 ألف شخص كلّ حفلة من الحفلات الثلاث التي كانت مقرّرة أيام الخميس، والجمعة، والسبت.

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وجاء البيان بعد إعلان السلطات توقيف الشاب، الذي اتهمته بأنه خطط لتنفيذ الهجوم، إذ أفاد رئيس جهاز الأمن النمساوي فرانز روف في مؤتمر صحفي، بأنه جرى توقيف الرجل صباح الأربعاء في منطقة النمسا السفلى التي تبعد حوالي ساعة عن العاصمة.