logo
العالم

"خامنئي" يدعو بزشكيان إلى الاستمرار على نهج "رئيسي"

"خامنئي" يدعو بزشكيان إلى الاستمرار على نهج "رئيسي"
علي خامنئيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 9:59 ص

دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، للاستمرار على نهج سلفه الراحل إبراهيم رئيسي.

وأعرب خامنئي في بيان له بعد الإعلان عن فوز بزشكيان برئاسة إيران عن "شكره كافة المرشحين والناشطين في مجال الانتخابات"، مشدداً على أهمية أن يستفيد الرئيس المنتخب بزشكيان من طاقات البلاد العديدة من أجل راحة الشعب، وتقدم البلاد، والسير على نهج رئيسي.

وجدد خامنئي التأكيد على أن حادثة تحطم مروحية رئيسي خسارة فادحة لإيران، معتبراً المشاركة التي شهدتها الجولة الثانية من الانتخابات "حركة عظيمة ضد الضجة التي روّج لها أعداء الشعب الإيراني لمقاطعة الانتخابات".

أخبار ذات علاقة

بلومبرغ: 4 تحديات داخلية وخارجية تواجه بزشكيان

وشهدت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 28 من يونيو/ حزيران الماضي، أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران بعد الثورة عام 1979، وبلغت النسبة 40%، فيما قالت وزارة الداخلية، إن الجولة الثانية التي انطلقت أمس الجمعة، شهدت مشاركة بحدود 50%.

وقال خامنئي، إن "المقاطعة أطلقها أعداء الأمة الإيرانية لبثّ اليأس والجمود، لكن المشاركة في الجولة الثانية عمل رائع لا ينسى".

وهنأ خامنئي الشعب الإيراني والرئيس المنتخب مسعود بزشكيان ولجنة الانتخابات، مطالباً الجميع بالتعاون والتفكير الجديد من أجل إيران.

وأوصى خامنئي مسعود بزشكيان بالنظر إلى آفاق طويلة ومشرقة، ومواصلة طريق رئيسي، معتبراً أن السير على نهج رئيسي والاستفادة من كوادر بشرية ثورية مختصة ستجلب الراحة للشعب الإيراني وتقدُّم البلاد.

إيران

أخبار ذات صلة

الانتخابات البريطانية.. ترامب يهنئ "صديقه العزيز" ويتجنب ستارمر
الانتخابات البريطانية.. ترامب يهنئ "صديقه العزيز" ويتجنب ستارمر
يمينًا ويسارًا ووسطًا.. لماذا تتجه الحياة السياسية الفرنسية إلى "التطرف"؟
يمينًا ويسارًا ووسطًا.. لماذا تتجه الحياة السياسية الفرنسية إلى "التطرف"؟
حسابات معقّدة في الجولة الثانية للتشريعية الفرنسية
حسابات معقّدة في الجولة الثانية للتشريعية الفرنسية
ما بين الطموح وواقع النظام.. مشهد سياسي معقَّد يواجه بزشكيان
ما بين الطموح وواقع النظام.. مشهد سياسي معقَّد يواجه بزشكيان
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC