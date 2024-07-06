"خامنئي" يدعو بزشكيان إلى الاستمرار على نهج "رئيسي"

دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، للاستمرار على نهج سلفه الراحل إبراهيم رئيسي.

وأعرب خامنئي في بيان له بعد الإعلان عن فوز بزشكيان برئاسة إيران عن "شكره كافة المرشحين والناشطين في مجال الانتخابات"، مشدداً على أهمية أن يستفيد الرئيس المنتخب بزشكيان من طاقات البلاد العديدة من أجل راحة الشعب، وتقدم البلاد، والسير على نهج رئيسي.

وجدد خامنئي التأكيد على أن حادثة تحطم مروحية رئيسي خسارة فادحة لإيران، معتبراً المشاركة التي شهدتها الجولة الثانية من الانتخابات "حركة عظيمة ضد الضجة التي روّج لها أعداء الشعب الإيراني لمقاطعة الانتخابات".

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وشهدت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 28 من يونيو/ حزيران الماضي، أدنى نسبة مشاركة في تاريخ إيران بعد الثورة عام 1979، وبلغت النسبة 40%، فيما قالت وزارة الداخلية، إن الجولة الثانية التي انطلقت أمس الجمعة، شهدت مشاركة بحدود 50%.

وقال خامنئي، إن "المقاطعة أطلقها أعداء الأمة الإيرانية لبثّ اليأس والجمود، لكن المشاركة في الجولة الثانية عمل رائع لا ينسى".

وهنأ خامنئي الشعب الإيراني والرئيس المنتخب مسعود بزشكيان ولجنة الانتخابات، مطالباً الجميع بالتعاون والتفكير الجديد من أجل إيران.

وأوصى خامنئي مسعود بزشكيان بالنظر إلى آفاق طويلة ومشرقة، ومواصلة طريق رئيسي، معتبراً أن السير على نهج رئيسي والاستفادة من كوادر بشرية ثورية مختصة ستجلب الراحة للشعب الإيراني وتقدُّم البلاد.