ترامب ينهي مقابلة بشكل مفاجئ والشرطة تعتقل شخصاً هدد بقتله | إرم نيوز

أنهى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، الخميس، مقابلة تلفزيونية كان يجريها في ولاية أريزونا لدواع أمنية.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت شرطة أريزونا اعتقال رجل من الولاية بعد أن هدد الرئيس السابق ترامب بالقتل.

وقالت مجلة "نيوزويك" إن ترامب قطع حديثه مع مراسلة "نيوزنايشن" فجأة، وقال لها: "وقوفنا هنا خطر".

وأعلنت السلطات في أريزونا أنها اعتقلت رجلاً يدعى رونالد لي سيفرود، ويبلغ من العمر 66 عاماً، متهم بكتابة منشورات تهديدية تستهدف دونالد ترامب، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

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وأوضحت الشبكة أن سيفرود، لديه أوامر قضائية معلقة في ولاية ويسكونسن بشأن قيادة السيارة تحت تأثير الكحول، وأخرى في أريزونا تتعلق بالدهس والهروب.

وفي يوليو/تموز، أصيب ترامب برصاصة في أذنه بعد محاولة اغتيال أثناء حدث انتخابي في بنسلفانيا، انتهت بمقتل رجل من الحضور.



وفي أوائل أغسطس/آب، اتُهم رجل من فرجينيا بتهديد نائبة الرئيس كامالا هاريس، المنافسة الديمقراطية لترامب، واعتقل رجل من نيو هامبشاير في ديسمبر/كانون الأول لتهديده بقتل المرشحين الرئاسيين الجمهوريين.