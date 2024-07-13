أمريكا.. تحول ذكي قد "يطيح" بأعداد كبيرة في الجيش

توقع الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك ميلي، انخفاض أعداد القوات البشرية داخل الجيش الأمريكي لصالح الآلات.

وبحسب موقع "أكسيوس"، قال ميلي إن "عدد القوات البشرية في الجيش الأمريكي من المحتمل أن ينخفض مع التحرك نحو الأنظمة الروبوتية".

وأضاف أن "الروبوتات والآلات الذكية الأخرى ستشكل ما يصل إلى ثلث الجيش الأمريكي في السنوات الـ10 إلى 15 المقبلة".

ورأى أن "الدولة التي تعمل على تحسين هذه التقنيات للاستخدام العسكري، ستحظى بميزة كبيرة جدا، وربما حاسمة، في أي صراع مسلح".

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ويمكن لجميع أنواع الأسلحة، أكانت روبوتات أو طائرات مسيّرة أو طوربيدات على سبيل المثال، أن تتحول إلى أنظمة ذاتية التشغيل بفضل أجهزة استشعار متطورة تحكمها خوارزميات بالذكاء الاصطناعي تسمح للكمبيوتر "بالرؤية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويسعى سلاح الجو الأمريكي للحصول على ما يسمى بطائرات "القتال التعاوني" التي يمكنها الطيران جنبا إلى جنب مع الطيارين البشر لجمع المعلومات الاستخباراتية، وإرباك العدو وحتى تفجير الأهداف.

وتسعى البحرية الأمريكية أيضا، إلى إنشاء أسطول هجين، مع مركبات سطحية وتحت مائية آلية تعمل على زيادة القوة النارية للقوات البشرية.