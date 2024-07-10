زيلينسكي يطالب الأمريكان بعدم انتظار الانتخابات لدعم أوكرانيا

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القادة السياسيين الأمريكيين، في واشنطن، الثلاثاء، على عدم انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني للتحرك بقوة لمساعدة بلاده ضد الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي، في خطابه بمعهد "رونالد ريجان"، عشية انعقاد "قمة حلف شمال الأطلسي": "الجميع ينتظر نوفمبر. الأمريكيون ينتظرون نوفمبر، وفي أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهادي، يتطلع العالم بأسره نحو نوفمبر، والحق يقال إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أيضا ينتظر نوفمبر".

وتابع "حان الوقت للخروج إلى العلن واتخاذ قرارات قوية ... (حان الوقت) للعمل وعدم الانتظار لشهر نوفمبر أو أي شهر آخر".