رأى عباس عراقجي المرشح المقترح من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لتولي وزارة الخارجية، الأربعاء، أن الاتفاق النووي مع الغرب بات "غير قابل للحياة وأن الأولوية لرفع العقوبات".

ونقل محسن فتحي نائب رئيس اللجنة الاجتماعية وأحمد راستينه المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان، عن عراقجي قوله خلال اجتماع إنه "لم يعد بالإمكان إحياء خطة العمل المشتركة ويجب ألا نكرر أخطاء الماضي".

وأضاف عراقجي:"في الحكومة الرابعة عشرة، هدفنا ليس خطة العمل الشاملة المشتركة، بل رفع العقوبات، ونحن نؤمن بوحدة الدبلوماسية والميدان".

وتابع: "لن نتمكن أبدًا من إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، لكن يمكننا إدارة هذا الصراع بطريقة تجعل معاناة الناس أقل".

وأوضح أن طريقة إدارة هذا الصراع تتمثل في "تجنب العقوبات والالتفاف عليها ورفعها أيضاً"، معتبراً أن ذلك هو "الواجب الأصيل" لوزارة الخارجية، حسب تعبيره.