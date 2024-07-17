رفض الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وصوّت على رفض القرار 53 معارضا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 51 مؤيدا، وفق ما أفادت "الأناضول" نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن صاحبة الاقتراح، عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين من حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس قبل التصويت: "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص الدروس، لا يستحقون أن يكونوا قادة".

وأضافت هكوهين : "الجمهور يستحق إجابات، الأهالي الثكالى، الجنود، وأهالي المختطفين".

وتابعت: "هناك حاجة أمنية ملحة لدراسة الإخفاقات والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة من أعدائنا"، وفق المصدر ذاته.

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تراشق بين نتنياهو وغانتس

وخلّف رفض الكنيست إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغانتس، على منصة "إكس".

وكتب غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة البرية، وتأخرت في دخول خان يونس، وترددت في الدخول إلى رفح".

وأضاف مخاطبا نتنياهو: "تحدثت عن رفح، عندما أصررنا على ضرورة السيطرة أولاً على محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر)، ومنع تجدد قوة حماس".

ومضى غانتس: "سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع البروتوكولات والشهادات أمام لجنة التحقيق الرسمية، التي سيتعين عليها طرح الأسئلة: لماذا أخرت دخول رفح وخان يونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفعها؟".

من جانبه، كتب نتنياهو: "مرة أخرى أخبار مزيفة من بيني غانتس".

وأضاف: "التقطت لقطة للشاشة، وسأذكر منشوره غير الواقعي هذا عندما تنكشف البروتوكولات، وسيكتشف الجمهور من كان يبحث عن أعذار لوقف القتال لمدة عام أو عامين، ومن دفع فعلاً لمواصلة الحرب حتى النصر".

وحتى 9 يونيو/ حزيران الماضي، كان غانتس عضوا في مجلس الحرب الذي جرى تشكيله بعد اندلاعها، لكنه انسحب بعدما انتهت مهلة حددها لنتنياهو لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.

ومرة أخرى، عاد غانتس وكتب مجددا على "إكس": "يا رئيس الوزراء، إنني أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية والكشف عن البروتوكولات لاستخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا، ومن أجل مستقبل أفضل لدولة إسرائيل".

وقال غانتس إن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن "إعادة المختطفين" وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال بعد اندلاع الحرب.

وختم بقوله: "إذا فعلت الشيء الصحيح، فستحصل على كل الدعم. وهذا ما يهم الآن".

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زعيم المعارضة يعلق

من جانبه، علق رئيس المعارضة لابيد على رفض الكنيست مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وكتب لابيد على "إكس": "إنهم خائفون من لجنة التحقيق. لأنهم مذنبون بارتكاب أسوأ كارثة في تاريخ البلاد. وهم يعرفون ذلك".

وفي أكثر من مناسبة، أعلن نتنياهو رفضه إنشاء لجنة تحقيق رسمية حتى انتهاء الحرب، والقضاء على حماس، وفق قوله.

وفي 7 أكتوبر الماضي، هاجمت حركة حماس قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، فأصابت وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين؛ ردا على "اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ومنذ ذلك التاريخ، بدعم أمريكي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن نحو 128 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.