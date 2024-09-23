حبس أمريكي 6 سنوات لمحاولته تهريب ابنه من روسيا

قضت محكمة روسية، اليوم الاثنين، بحبس شخص أمريكي 6 سنوات لإدانته بمحاولة إخراج ابنه، وهو "مواطن روسي"، من البلاد بصورة غير شرعية.

وقضت محكمة في كالينينغراد في الغرب الروسي بإدانة الرجل الذي لم تُكشف عن هويته بـ"الخطف" بعد محاولته الفرار إلى بولندا مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات في تموز/يوليو 2023.

وجاء في نص القرار الذي نشرته المحكمة على منصة تليغرام أنه "من دون الحصول على موافقة الأم، حاول الأب إخراج الطفل من البلاد"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ووفقاً للمحكمة، قاد المدان سيارته ومعه الصبي باتجاه الحدود مع بولندا، قبل أن يترك السيارة ويحاول "عبور الحدود عبر الغابة والمستنقعات" حيث ألقى عناصر حرس الحدود القبض عليه.

وفي السنوات الأخيرة، أصدر القضاء الروسي أحكاماً بحبس أمريكيين لإدانتهم بقضايا تراوحت بين مزاعم التجسس ومهاجمة عناصر الشرطة والسرقة والنزاعات العائلية.