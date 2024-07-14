"هو من أصدر الأمر".. نائب جمهوري يلقي باللوم على بايدن إثر إصابة ترامب

ألقى النائب الجمهوري عن جورجيا، مايك كولينز، باللوم على الرئيس الأمريكي بايدن في اطلاق النار على ترامب ويكتب على "x": "جو بايدن أصدر الأمر".

وأُجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية أثناء هذا الحدث الذي أقيم في ولاية بنسيلفانيا، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس.

وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه رفع ترامب قبضته أمام الحشد.

وأعلن جهاز الخدمة السرية أن ترامب بات "في أمان" الآن بعد حادثة إطلاق النار.