ذكرت وكالة "فرانس برس" أن دوي انفجارات سُمع في وسط العاصمة الأوكرانية كييف وشرقها، بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن صاروخَين روسيَّين متّجهان نحو العاصمة.

وقال سلاح الجو الأوكراني على تطبيق "تليغرام" إن المدينة والمنطقة المحيطة بها وشرق أوكرانيا بأكمله في حالة تأهب من الغارات الجوية.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام إنه تم تفعيل الدفاع المضاد للطائرات. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أيضا أن 5 مناطق أخرى في البلاد تتعرض لهجمات بطائرات بلا طيار.

يأتي ذلك بعد أيام على الهجوم غير المسبوق الذي شنته القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وهو الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "استفزاز كبير".