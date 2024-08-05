قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن حصول أوكرانيا على طائرات "F-16" الأمريكية التي وعدها بها حلفاؤها منذ عام، من غير المرجح أن يغير بشكل كبير ميزان القوى على الأرض، فيما يبقى توازن القوى بين القوات الروسية والأوكرانية محاطًا بالغموض.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أن أول طائرات F-16 باتت على الأراضي الأوكرانية، وبينما لم يحدد عددها، وصف تسليمها بأنه "غير كافٍ"، مشددا على أن كييف تتوقع شحنات إضافية.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أهميتها الرمزية، يعتقد العديد من الخبراء أن تأثير F-16 على الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا يظل غير مؤكد، بسبب عوامل أخرى عديدة.

جمود عسكري تكتيكي

وأوضحت "لوموند" أنه في حين أن هذه الطائرات قد تمكن كييف من ضرب القوات الروسية بشكل أعمق خلف خط الجبهة البالغ طوله 900 كيلومتر، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن بسرعة من تحييد الطائرات الروسية التي تسقط قنابل مدمرة على أوكرانيا منذ شهور.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الحلفاء وعدوا بتسليم 90 طائرة، ولكن ذلك سيستغرق عدة سنوات، لافتة إلى أن الولايات المتحدة التزمت بتجهيز هذه الطائرات بكمية "حرجة كافية" من الذخائر، ولكن يجب على الحلفاء الاتفاق على شراء هذه الذخائر من الأمريكيين.

ونوهت "لوموند" إلى تعليق وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في صحيفة "وول ستريت جورنال" في 30 يوليو الماضي، بأن F-16 إضافة مهمة، لكنها لا تغير الديناميات العامة للحرب.

ونقلت الصحيفة عن إيلي تينينبوم من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية قوله إن الجمود العسكري التكتيكي لا يزال قائماً.

وقالت "لوموند" إنه بعد عام من فشل الهجوم المضاد الأوكراني في صيف 2023، الذي كان يهدف إلى استعادة الأراضي التي ضمتها موسكو في فبراير 2022، يبقى توازن القوى بين القوات الروسية والأوكرانية محاطًا بالغموض.

كما نقلت الصحيفة عن جورس فان بلادل، خبير الشؤون العسكرية الروسية في معهد "إيجمونت" في بلجيكا، تأكيده أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة بسبب دعاية الجانبين.

وأوضح فان بلادل أن الحرب الآن هي اختبار للتحمل، ومن يستطيع الصمود لفترة أطول من المرجح أن ينتصر.

قيود على استخدام الأسلحة

وقالت "لوموند": "وفقًا لموقع أوريكس، الذي يتتبع الخسائر في حرب الاستنزاف هذه، يعد تدمير المعدات مقياسًا واضحًا، حيث فقدت روسيا ما بين 1.5 و5 أضعاف عدد الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة المدفعية مقارنة بأوكرانيا حتى 10 يونيو، يشمل ذلك أكثر من 3,100 دبابة و1,383 مركبة مدرعة، مقارنة بـ 841 دبابة و381 مركبة مدرعة لأوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من ذلك، فقدت قوات كييف الكثير من الأراضي التي استعادت بعضها خلال الهجوم المضاد عام 2023، موضحة أنه بين أبريل ويوليو، استعادت موسكو حوالي 750 كيلومترًا مربعًا، بما في ذلك مناطق حول دونيتسك وخاركيف، ومع ذلك، يعتبر خطر انهيار الجبهة منخفضًا؛ بسبب بناء أوكرانيا خطًا ثلاثيًا من التحصينات منذ مارس".

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ولفتت الصحيفة إلى أن أحد أفضل الأسرار المحفوظة في الحرب هو عدد الضحايا، مشيرة إلى رفض رئيس الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" الإفصاح عن عدد الضحايا، مستشهداً بتقدير الرئيس زيلينسكي في فبراير والذي يبلغ 31,000 قتيل، بينما كان الجانب الروسي أكثر غموضًا، حيث اعترف فقط بـ 5,837 قتيلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومع ذلك، تشير تقديرات مستقلة إلى أن عدد القتلى الروس قد يصل إلى 120 ألفا، لافتة إلى أن أوكرانيا تعاني من مشكلات الانشقاق، حيث دخل أكثر من 23 ألف أوكراني بشكل غير قانوني إلى مولدوفا منذ فبراير 2022، وحاول حوالي 9 آلاف عبور الحدود إلى رومانيا.

ولمعالجة نقص القوى العاملة، خفضت أوكرانيا سن التجنيد الإجباري من 27 إلى 25 عامًا، وبدأت في التجنيد من السجون، وهي طريقة كانت تنتقدها عندما استخدمتها روسيا، وفقا للصحيفة.

وقالت "لوموند": "واجهت روسيا أيضًا مشاكل مماثلة، ولكنها استجابت بزيادة كبيرة في الأجور للمجندين الجدد، حتى وإن أرهق ذلك المالية العامة، وشمل ذلك عروض مكافآت تصل إلى 22 ألف دولار ورواتب عالية للمتطوعين".

وأكدت الصحيفة أن العامل الآخر غير المعروف هو مستوى الالتزام الغربي طويل الأمد بدعم أوكرانيا، موضحة أنه بينما يقدم الغرب المعدات والذخائر والنصائح، غالبًا ما يكون ذلك متأخرًا أو غير كافٍ لتحقيق تأثير حاسم.

وكذلك فإن القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى تحد أيضًا من قدرة أوكرانيا على ضرب الأراضي الروسية بشكل فعال، وفقا للصحيفة.

وبحسب "لوموند"، فإنه على الرغم من هذه التحديات، أعادت روسيا توجيه اقتصادها نحو الدفاع، منتجة المزيد من الصواريخ والدبابات مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، مضيفة أنه يمكن أن يستمر هذا الجهد لثلاث إلى خمس سنوات أخرى.

وختمت الصحيفة بالقول إن المشكلة الأساسية للغرب تبقى إدارة التصعيد بحذر، بالنظر إلى القدرات النووية الروسية، مؤكدة أن هذا التوازن الدقيق يعني أن مستقبل الحرب يعتمد ليس فقط على ساحة المعركة، ولكن أيضًا على عوامل استراتيجية واقتصادية أوسع.