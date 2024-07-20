باتت المحامية والمتحدثة القانونية باسم الرئيس السابق دونالد ترامب، ألينا حبة، مسؤولة عن دور رئيسي جديد، سيكون محوريا في إعادة ترامب إلى البيت الأبيض في شباط/ نوفمبر المقبل.

وبحسب محطة "فوكس نيوز"، تعمل حبة الآن مستشارة أولى لحملة إعادة انتخاب ترامب، وهي ترقية تأتي بعد حصولها على اعتراف وطني بدورها القانوني في فريق ترامب على مدى السنوات القليلة الماضية.

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وكانت المحامية الأمريكية من أصول عراقية ألينا حبة، واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية "شراء الصمت" التي اتُهم بها رسميا الأسبوع الماضي.

من هي ألينا حبة؟

ولدت لمهاجرين عراقيين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ودرست في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا.

ساعدت ترامب في رفع عدة دعاوى قضائية ضد هيلاري كلينتون، وتقديم طعون في تحقيق المدعي العام في نيويورك في أعمال ترامب، والدفاع عنه في دعوى احتيال رفعتها ابنة أخته.

أم لطفلين من زوجها الذي يعمل مستثمراً عقارياً تجارياً، وتمتلك شركة مكونة من 5 محامين ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، وتمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات الذي بنى ترامب إمبراطوريته من خلاله.

وارتفعت ثرواتها الشخصية عندما تعاملت مع ترامب كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار عام 2021.