أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، عن توقيف شخص ثانٍ على خلفية عملية طعن وقعت، يوم أمس الجمعة، في مدينة زلينغن.

وأعلن تنظيم "داعش"، في بيان اليوم السبت، مسؤوليته عن عملية الطعن، التي قُتل فيها 3 أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان أركوس كاسبرز، المدعي العام في دوسلدورف، قال إن المحققين لا يستبعدون فرضية وجود "دوافع إرهابية" وراء الهجوم، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

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وأضاف أنه لم يُتعرف بعد على مرتكب الهجوم الذي ما زال فارًّا، لافتًا إلى أننا "لم نتمكن من تحديد الدافع حتى الآن، ولكننا نفترض، في ضوء الظروف كلها، أنه لا يمكن استبعاد الاشتباه الأولي بأنه عمل ذو دوافع إرهابية".

ولفت كاسبرز إلى أنه "لم يُتَعَرَّف على مرتكب الجريمة"، موضحًا أن الشخص الذي أعلنت الشرطة احتجازه هو فتى في الـ15، أُوقف بشبهة "عدم الإبلاغ" عن عمل إجرامي؛ لأن المحققين يشتبهون في أنه كان على اتصال بمنفذ الهجوم.