يناقشون نتائجها غدًا.. زيارات أوربان إلى روسيا والصين "تُزعج" الأوروبيين

يبحث سفراء الاتحاد الأوروبي غدًا الأربعاء نتائج زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو وبكين مؤخرًا في "مهمة للسلام" بأوكرانيا.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء إن تحركات أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تثير قلق الأوروبيين، إذ من المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي دور الرئاسة المجرية بناء على طلب من بولندا.

وبعد زيارات أوربان إلى روسيا والصين، ستسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى "الحصول على مزيد من الوضوح" بشأن نتائج هذه الأنشطة الدبلوماسية.

وتسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى دراسة الخيارات بشأن كيفية "كبح" ما تعتبره "سلوك بودابست المدمر" وفق تعبير دبلوماسي أوروبي.

وبحسب الدبلوماسي، فإن هناك قلقًا متزايدًا في الاتحاد الأوروبي بشأن الدور "الذي نصبه أوربان لنفسه" في "مهمة السلام"، "في حين ينبغي أن يكون واضحًا أنه يمثل بلاده فقط"، وفق قوله.

وكان أوربان والوفد المرافق له وصلوا الجمعة الماضي إلى موسكو، وعقدوا اجتماعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام"، والتي كانت المرحلة الأولى منها رحلة إلى كييف في الـ2 من يوليو.

وتابع أوربان أنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة" قريبًا، ونصح زملاءه الأوروبيين بـ "ربط أحزمة الأمان" قبل تحركاته التالية كجزء من "مهمة السلام" وفق تعبيره. وبعد زيارته بكين أعلن أوربان عن توجهه إلى واشنطن.