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إلغاء أول مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني المنتخب بزشكيان

إلغاء أول مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني المنتخب بزشكيان
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيانالمصدر: AFP
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
06 يوليو 2024، 11:08 ص

أعلنت حملة الرئيس الإيراني الفائز بالانتخابات، إلغاء أول مؤتمر صحفي للرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، الذي كان مقررًا عصر اليوم السبت في طهران.

وقالت الحملة في بيان مقتضب اطلعت عليه "إرم نيوز"، إنه "تم إلغاء المؤتمر الصحفي للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان"، مضيفة "نأسف، تم إلغاء المؤتمر الصحفي اليوم وتأجيله إلى وقت آخر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان المؤتمر الصحفي لاحقاً".

وقبل نصف ساعة من الآن أعلنت الحملة ذاتها أنه غُيِّر مكان عقد المؤتمر الصحفي الذي سيحضره الصحفيون الإيرانيون والأجانب في طهران، من قاعة المؤتمرات إلى قاعة قدس.

ولم يتضح بعد سبب إلغاء أول مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني المنتخب الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي تقدم على منافسه المتشدد سعيد جليلي في الجولة الثانية التي جرت أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن مسعود بزشكيان سيعقد اليوم في الساعة 15:00 بتوقيت طهران مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الصحفيين المحليين والأجانب في قاعة المؤتمرات".

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وبزشكيان هو تاسع رئيس لإيران بعد ثورة العام 1979، وقال في أول تصريح له للتلفزيون الإيراني إنه "جاء إلى الميدان ليختصر نطاق الإذلال والتمييز والعقوبات"، ويريد "أن تسمع الحكومة الأصوات التي لم تُسمع"، مبينًا "لقد جئت لأكون المتحدث الرسمي، وأتابع مطالب كل المحرومين والمخالفين بالتفاهم والإجماع الوطني".

وتابع بزشكيان "نمد يد الصداقة للجميع، منافسينا، وأشقائنا، وسجالاتنا لم تكن سوى في إطار التنافس الانتخابي". 

إيران

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