جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، التأكيد على أن بلاده تحتفظ بحق الرد على إسرائيل "لتأديبها"، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته شمالي طهران في 31 من يوليو/ تموز الماضي.

وأشار كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن إيران، ووفقا للقوانين الدولية، لها الحق بالدفاع عن أمنها القومي، ولها الحق بتأديب إسرائيل.

وعند سؤاله عن رؤية طهران لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قال "إننا نشكك في نوايا أمريكا، لكننا نرحب بأي مفاوضات تؤدي إلى الهدنة ووقف إطلاق النار".

واعتبر كنعاني "وقف إطلاق النار في غزة ضروريا، وما نشهده ليس جريمة ضد الشعب الفلسطيني فحسب، بل جريمة ضد الإنسانية والأمن السلام".

وأضاف أن استمرار هذه الجريمة هو نتيجة تقاعس المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، تحت تأثير الدعم اللامحدود من أمريكا وبعض الحكومات لإسرائيل.

ولفت، إلى أن الولايات المتحدة أظهرت مرارًا وتكرارًا أنها ملتزمة بأمن إسرائيل، وليس لديها أي التزام بالسلام والأمن الإقليميين والعالميين.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر بين إيران وإسرائيل منذ أواخر يوليو/تموز الماضي، على خلفية اغتيال هنية. وتتوعد طهران برد حاسم وقوي، لكن يبدو أن نبرة التهديد الإيراني قد تراجعت في الأيام الأخيرة مع بدء مفاوضات وقف إطلاق النار.