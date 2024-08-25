اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم، أن "النضال والحرب مستمران"، بمختلف الوسائل، وليس بحمل البندقية فحسب، وفق تعبيره.

وقال خامنئي في خطاب له بمناسبة "أربعينية الإمام الحسين" في طهران خلال استقباله عددًا من الطلاب الجامعيين المشاركين في هذه المراسم، إنّ "الحرب والنضال مستمران دائماً، وفي زمن الرمح والسيف كان ذلك شكلا، وفي زمن الذرة والفضاء الافتراضي والذكاء الاصطناعي له شكل مختلف"، بحسب قوله.

ولفت خامنئي إلى أن الحرب لا تعني بالضرورة دائما حمل البندقية، "بل تعني في بعض الأحيان التفكير الصحيح والكلام الصحيح، وتحديد الأهداف وضربها بالشكل الدقيق".

وتأتي تصريحات خامنئي تزامنا مع تصعيد لافت اليوم بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله"، وفي ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في محل إقامته شمال طهران.