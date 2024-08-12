قال المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، إن الرئيس جو بايدن لا يعرف أين هو، وإن أنصار الحزب الديمقراطي تخلصوا منه حين أصبح عبئًا سياسيًا، على حد تعبيره.

وأضاف فانس في مقابلة صحفية أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشحة الحالية، كامالا هاريس، هي من كانت تتخذ القرارات خلال فترة حكم بايدن.

وحول ديناميكية المنافسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، قال: "نحن نترشح ضد مجموعة من السياسات التي فشلت في خدمة الشعب الأمريكي"، مبينًا أن السنوات الأربع التي قضاها الرئيس ترامب في منصبه حققت نجاحًا حقيقيًا لصالح الشعب الأمريكي.

وأشار إلى أن ما يميز هذه الانتخابات هو أننا نترشح ضد شخص مختلف لا يعرفه الكثير من الأمريكيين، لذا أعتقد أنه يتعين علينا تذكير الناس بأن الرئيس ترامب حقق أسعارًا أقل، وتضخمًا أقل، وعالمًا مزدهرًا وسلميًا، وحدودًا آمنة أيضًا.