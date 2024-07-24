قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، الأربعاء، إن دعوة الرئيس جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه بسبب انسحابه من السباق الرئاسي هو أمر "سخيف" فبايدن "ليس بطة عرجاء" على حد تعبيرها.

وأضافت جان بيار للصحافيين أن "أي دعوة من هذا القبيل هي أمر سخيف، هذا ما نراه"، معتبرة أن قرار بايدن في شأن الانتخابات "لا علاقة له بصحته".

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ونفت أن يكون البيت الأبيض قد تستر على أي تدهور محتمل للحالة الصحية للرئيس، سبق قراره الانسحاب من السباق الرئاسي.

وقالت المتحدثة كارين جان بيار: "الأمر ليس تسترًا. أعلم أنها الرواية التي تريدونها جميعا. ليس تسترًا".

وذكرت أن بايدن "ليس بطة عرجاء" رغم قراره الانسحاب من السباق والاكتفاء بولاية رئاسية واحدة.

وأوضحت أن بايدن "يريد البناء على ما تمكنا من القيام به (...) لسنا نرى أنفسنا بطة عرجاء على الإطلاق، على الإطلاق".