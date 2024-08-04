قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن فنزويلا، بعد أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو، التي تعاني بالفعل أزمة اقتصادية، تغرق في أزمة جديدة، وتمزق نفسها أمام مجتمع دولي عاجز إلى حد كبير.

وأضافت الصحيفة أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ظهرت، يوم السبت، على رأس مظاهرة ضمت الآلاف من المؤيدين في كاراكاس؛ للاحتجاج على إعادة انتخاب نيكولاس مادورو، بينما أعلن الأخير عزمه سحق أي محاولات "للاستيلاء" على السلطة.

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وبحسب الصحيفة، فإن فنزويلا، التي تعاني اقتصادياً، تغرق الآن في أزمة أعمق، في حين أن المجتمع الدولي غير قادر إلى حد كبير على التدخل.

وقالت المعارضة ماتشادو "إنه لم نكن أبداً أقوى مما نحن عليه اليوم"، و"لم يكن النظام أبداً أضعف"، قائلة إنها كانت مختبئة، وتخشى على حياتها، لا سيما بعد أن أُعلنت غير مؤهلة قبل الانتخابات.

وتزعم النصر لمرشحها إدموندو غونزاليس أوريتي، الذي حل محلها في اللحظة الأخيرة، ويُعترف به الآن كرئيس منتخب من قبل الولايات المتحدة وعدة دول في أمريكا اللاتينية.

وتعهدت ماتشادو أمام مؤيديها، محاطة بحضور شرطي خفيف، قائلة"لن نغادر الشوارع".

ولفتت "لو فيغارو" إلى أن الجماهير هللت بأصوات "حرية! حرية!"، موضحة أن زعيمة المعارضة وصلت على شاحنة إلى التجمع في حي راقٍ بالعاصمة، ولوحت بعلم فنزويلا أمام مؤيديها.

سيناريو الانقلاب

وأكدت الصحيفة أنه يتوقع إعلان نيكولاس مادورو، وريث الزعيم الاشتراكي هوغو شافيز، والموجود في السلطة منذ 2013، على أنه أعيد انتخابه من قبل السلطة الانتخابية يوم الجمعة لولاية ثالثة حتى عام 2031.

وأشارت إلى أنه تم إعلانه الفائز بنسبة 52% من الأصوات مقابل إدموندو غونزاليس أوريتي (43%)، من دون تقديم النتائج التفصيلية، وفقاً لحسابات المعارضة، حصل غونزاليس على 67% من الأصوات.

وحذر مادورو "لن يفرض أحد سيناريو الانقلاب"،مضيفا: "لن نقبل، بالقوانين الوطنية، أن يحاولوا مرة أخرى الاستيلاء على رئاسة الجمهورية"، وفقا للصحيفة.

قمع وحشي

الزعيم الشافيزستي حذر من أنه لن يخفض حذره: "الدوريات العسكرية والشرطية مستمرة في جميع أنحاء فنزويلا لحماية الشعب".

وأضاف: "قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً وجندي واحد، وتم اعتقال أكثر من 1200 شخص خلال الاحتجاجات العفوية التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في اليومين التاليين للانتخابات.

وفي حين تتحدث المعارضة، التي تدين "القمع الوحشي"، عن 20 قتيلاً و11 حالة اختفاء قسري. ويوم الجمعة، نددت بتخريب مقرها في كاراكاس ليلاً من قبل مجموعة من الرجال المسلحين الملثمين، وكذلك "الاحتجاز التعسفي" لأحد قادتها، الصحفي رولاند كاريينو.

وبحسب الصحيفة، يواصل مادورو السخرية من "الانقلاب" الذي تقوده الولايات المتحدة منذ إعادة انتخابه المتنازع عليها.