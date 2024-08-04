كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية الإسرائيلية عطلت نظام تحديد المواقع العالمي GPS وسط البلاد، كإجراء احترازي.

وقالت القناة إن الخطوة الإسرائيلية بتعطيل نظام تحديد المواقع تأتي "لمنع الأعداء من استخدام معلوماته"، خاصة إيران.

يأتي ذلك في ظل ترقب إسرائيلي واستنفار على المستويات كافة لأي هجوم إسرائيلي انتقامي رداً على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، قبل أيام.

وتتوقع القيادة العسكرية في إسرائيل أن تشن إيران و"حزب الله" وميليشيات الحوثي في اليمن هجوماً متزامناً واسع النطاق، تستخدم فيه الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.

وكانت إيران قد ردت في أبريل الماضي على استهداف إسرائيل مقر قنصليتها في العاصمة السورية دمشق بإطلاق مئات المسيرات والصواريخ نحو إسرائيل.