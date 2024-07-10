موسكو: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية وضباط روس

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط هجومين على سفينة حربية، وعلى عسكريين روس رفيعي المستوى، واعتقال "عميل لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

ونقلت الوكالة عن بيان لجهاز الأمن الفيدرالي أن "ضباط الجهاز أحبطوا محاولة قامت بها الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد 3 أفراد عسكريين روس رفيعي المستوى، في موسكو".

وقال البيان إنه "كان من المفترض أن يتم تفجير القنابل، بعد أن يُبلغ السُعاة عن تسليم الطرود".

وذكر أنه فتح "قضية جنائية ضد المدعى عليه بتهمة تنفيذ محاولة إرهاب والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة، والتحقيق مستمر".

كما أعلن الجهاز إحباط "محاولات من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف في مقاطعة مورمانسك".