logo
العالم

موسكو: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية وضباط روس

موسكو: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية وضباط روس
حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوفالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
10 يوليو 2024، 8:51 ص

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط هجومين على سفينة حربية، وعلى عسكريين روس رفيعي المستوى، واعتقال "عميل لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

ونقلت الوكالة عن بيان لجهاز الأمن الفيدرالي أن "ضباط الجهاز أحبطوا محاولة قامت بها الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد 3 أفراد عسكريين روس رفيعي المستوى، في موسكو".

وقال البيان إنه "كان من المفترض أن يتم تفجير القنابل، بعد أن يُبلغ السُعاة عن تسليم الطرود".

وذكر أنه فتح "قضية جنائية ضد المدعى عليه بتهمة تنفيذ محاولة إرهاب والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة، والتحقيق مستمر".

كما أعلن الجهاز إحباط "محاولات من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف في مقاطعة مورمانسك".

روسياأوكرانيا

أخبار ذات صلة

"مرحبا بك في المشهد يا بارون".. أول ظهور لنجل ترامب الأصغر (فيديو)
"مرحبا بك في المشهد يا بارون".. أول ظهور لنجل ترامب الأصغر (فيديو)
بايدن ينجو من زلة جديدة في قمة الناتو.. كيف؟
بايدن ينجو من زلة جديدة في قمة الناتو.. كيف؟
التحالف يميناً أم يساراً.. معسكر ماكرون يواجه خطر التفكك
التحالف يميناً أم يساراً.. معسكر ماكرون يواجه خطر التفكك
الخارجية الأمريكية: لن نمنح الناتو الضوء الأخضر للتدخل بحرب أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: لن نمنح الناتو الضوء الأخضر للتدخل بحرب أوكرانيا
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC