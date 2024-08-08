أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده، الخميس، مرسوماً يُلزم موظفي الحكومة الأفغانية بأداء الصلاة في المسجد خمس مرات يومياً، أو مواجهة عقوبة، في أحدث مرسوم يعكس التشدد الكبير في فِكر الحركة

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في عام 2021، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أشرف أخوندزاده على فرض قيود شاملة على المجتمع، فمنع نساء وفتيات من التعليم، وأمر بمرافقين من الذكور للإناث وحظر الموسيقى فعليا.

وجاء في أحدث مرسوم وقعه أخوندزاده "أن مسؤولي الوزارات والمؤسسات (في حكومة طالبان) ملزمون بموجب الشريعة بالصلاة جماعة في أوقاتها المحددة".

وأضاف أن الموظف الذي يفوت الصلاة "من دون عذر معقول" يجب أن يتلقى تحذيرا، وإذا كرر المخالفة "يلتزم المسؤول المعني بمعاقبته بشكل مناسب".

ولم يستجب متحدث باسم حكومة طالبان لاستفسار من وكالة "فرانس برس" بشأن العقوبة التي قد يتمّ فرضها.

كما لم يتضح على الفور كيف ستتم مراقبة التزام الموظفين بأداء الصلاة في المسجد خارج ساعات العمل.

ويدير أخوندزاده الحكومة من مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، المعقل الروحي لطالبان التي حكمت البلاد للمرة الأولى بين عامي 1996 و2001، حين أطاحها الاجتياح الأمريكي للبلاد.

ونادراً ما يظهر أخوندزاده في الأماكن العامة. ومتى قام بذلك، يمنع حراسه المتفرجين من التقاط صور أو مقاطع فيديو للرجل الذي يتزعم طالبان منذ عام 2016.