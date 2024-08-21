أظهرت خرائط ساحة المعركة، أنَّ تقدم روسيا في أوكرانيا توقف في كل مكان باستثناء منطقة بوكروفسك، التي تعد مركزًا لوجستيًّا رئيسًا للقوات الأوكرانية.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، "قلل الكرملين بشكل كبير من نشاطه العسكري في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا منذ الـ16 من أغسطس/ آب وسط توغل كييف في منطقة كورسك الروسية".

وكانت مجلة "إيكونوميست" نقلت عن مصدر حكومي أوكراني قوله، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضاعف من جهوده في بوكروفسك على حساب خطوط المواجهة الأخرى".

ويسعى الكرملين إلى الاستيلاء الكامل على منطقتي دونيتسك ولوغانسك - اللتين تشكلان معًا منطقة دونباس - منذ الهجوم الروسي الأوّلي لشرق أوكرانيا في عام 2014.

وتظهر خرائط الحرب التي نشرها معهد دراسة الحرب، وهو مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة، يوم الاثنين، أن القوات الروسية حققت مكاسب جنوب شرق بوكروفسك وواصلت العمليات الهجومية تجاه المدينة.

وقال معهد دراسات الحرب إن لقطات تم تحديد موقعها الجغرافي، ونشرت يوم الأحد، تشير إلى أن القوات الروسية استولت أخيرًا على زافيتني ونوفوزهيلاني.

وأفاد مدونون عسكريون روس، بأن القوات الروسية تتقدم باتجاه كوميشيفكا وبتيكن (جنوب شرق بوكروفسك وجنوب شرق منطقة نوفوزهيلاني-كوميشيفكا)، فيما تنسحب القوات الأوكرانية من هذه الأماكن لتجنب الحصار التكتيكي.

وذكر موقع "أجنستفو" الاستقصائي الروسي يوم الاثنين، أن القوات الروسية سيطرت خلال الأسبوع الماضي على أكبر مساحة من الأراضي في أوكرانيا منذ نهاية شهر مايو/أيار، حيث تحققت معظم المكاسب في منطقة بوكروفسك.

ونقلًا عن بيانات من مشروع "DeepState" الأوكراني الذي يعتمد على معلومات استخبارية مفتوحة، فإن القوات الروسية استولت على نحو 80 كيلومترًا مربعًا خلال الأسبوع الماضي، مع الاستيلاء على نحو 58 كيلومترًا مربعًا بالقرب من بوكروفسك.

وأضافت أن التقدم الروسي إمّا تباطأ، وإمّا توقف في أماكن أخرى في أوكرانيا.