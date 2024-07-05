راشيل ريفز.. أول امرأة تشغل منصب وزير المالية في تاريخ بريطانيا

عيّن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، اليوم الجمعة، راشيل ريفز وزيرةً للمالية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ التاج البريطاني.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، يعد تعيين راشيل في هذا المنصب بمثابة كسر أحد "الحواجز الزجاجية" القليلة المتبقية للنساء في السياسة البريطانية.

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جاء ذلك بعد أن كشف ستارمر، اليوم، عن أعضاء حكومته الجديدة، غداة الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال، واضعا نهاية لـ14 عاما من حكم المحافظين.

ونشر قصر باكنغهام صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر، وقبل ذلك وافق الملك على استقالة ريشي سوناك رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وزعيم حزب المحافظين.

من هي راشيل جين ريفز؟

هي سياسية بريطانية (من مواليد 13 فبراير/شباط 1979)، شغلت منصب وزيرة الخزانة منذ يوليو/ تموز 2024 للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا، وهي عضوة في حزب العمال، كما أنها أول مستشارة في تاريخ بريطانيا.

وكانت راشيل عضوًا في البرلمان (MP) عن ليدز ويست من عام 2010 إلى 2024، وبعد تغييرات الحدود، أصبحت عضوًا في البرلمان عن ليدز ويست وبودسي منذ عام 2024.

وانضمت ريفز إلى حزب العمال منذ أن كانت مراهقة، ودرست في نيو كوليدج بأكسفورد وكلية لندن للاقتصاد، قبل أن تعمل في بنك إنجلترا ثم في HBOS.

كما انتُخِبت في الانتخابات العامة عام 2010، وعملت في حكومة الظل برئاسة "إد ميليباند" سكرتيرة حكومة الظل للخزانة من عام 2011 إلى عام 2013، ووزيرة دولة الظل للعمل والمعاشات من عام 2013 إلى عام 2015.

وأصبحت ريفز نائبة بعد انتخاب "جيريمي كوربين" زعيما لحزب العمال في عام 2015، وقد شغلت أيضًا منصب رئيسة لجنة استراتيجية الأعمال والطاقة والصناعة من عام 2017 إلى عام 2020.

وقالت ريفز، بحسب تقرير نشره موقع The Conversation، إنها تعتقد أن الفرصة تأتي مصحوبة بمسؤولية كبيرة "، ويشمل ذلك أن نثبت للنساء الأخريات أنه لا ينبغي أن تكون هناك حدود لطموحاتهن"، بحسب تعبيرها.

وقالت إن من واجبها دفع التقدم لصالح المرأة، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، التي تبلغ حاليًا 14.3 بالمئة، بالإضافة إلى أنها ترغب في جعل العمل المرن هو القاعدة.

ولفتت ريفز إلى أن أكبر التزام لها هو "إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد"، وقد وعدت بالالتزام بالقواعد المالية التي تضمن انخفاض الديون.