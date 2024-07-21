طرحت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، تساؤلات بشأن الأسباب المتعلقة بعدم مهاجمة إسرائيل لإيران حتى الآن، رغم اشتداد العمليات العسكرية في المنطقة.

وبحسب "معاريف"، قال آفي أشكنازي، المراسل العسكري للصحيفة، إن إسرائيل بحاجة لمهاجمة إيران، لأن طهران هي التي تسيطر على أنشطة الحوثيين وتتحكم بها، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تحاول احتواء المشهد بالوقت الحالي دون فتح جبهة جديدة.

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وأضافت الصحيفة، أنه على خلفية الهجوم الإسرائيلي على اليمن واستمرار القتال في الشمال والجنوب، شدد أشكنازي على أنه من الضروري مهاجمة إيران، مبينًا أن طهران هي رأس الثعبان، لذا يجب على إسرائيل أن تضع استراتيجية لنفسها.

وأوضح أشكنازي: "لكي تهاجم في أماكن أخرى، لا تحتاج إلى السفر لمسافة 1700 كيلومتر، ومن الممكن أيضًا الوصول إلى المصافي القريبة من بيروت بمسافة 80 كيلومترًا على الأكثر. خاصة أن إسرائيل تحاول احتواء الساحات دون فتح جبهات جديدة، والساحة الرئيسية الآن هي غزة، وهي تقترب من الاكتمال، والقرار في نهاية المطاف هو قرار سياسي".

وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية مع لبنان قال أشكنازي، "إن الشمال ظل ساحة ثانوية لأشهر عديدة، رغم أنه تم اعتراض العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة وسقط الكثير من الضحايا، حيث تنفذ قيادة الشمال عمليات ما يسمى بالدفاع الهجومي، وهو دفاع من جهة، وتحاول من جهة أخرى بذل قصارى جهدها للرد على تنظيم "حزب الله" اللبناني".

وأشار أشكنازي إلى "أنه في الأسبوعين الماضيين عدد كبير من الأنشطة والاغتيالات، ومن المؤكد أن الجيش الإسرائيلي يفعل ذلك، ولكن ليس بما فيه الكفاية. نحن بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق، كيف نخلق وضعًا حيث لا نتلقى 50-60 صاروخًا على الشمال مقابل كل هجوم في لبنان".

وأكمل قائلاً: "إيران هي رأس الثعبان، لذا يجب على إسرائيل أن تضع استراتيجية لنفسها. نحن نفتقر إلى استراتيجية ضد إيران، وينبغي ضم الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين في التحالف".

وأضاف: "الحوثيون يضرون الاقتصاد العالمي: اقتصاد مصر، واقتصاد الأردن، واقتصاد إسرائيل، والاقتصاد الأوروبي عندما يقطعون الممرات الملاحية. وعليك أن تضرب رأس الأفعى إيران، فهم مرتكبو الشر في الشرق الأوسط".