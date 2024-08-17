قالت شركة "ويليام هيل" البريطانية للمراهنات، إن فرص فوز نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، كامالا هاريس، في جميع الولايات السبع "المتأرجحة" تبلغ 2% فقط، وفق مجلة "نيوزويك".

والولايات المتأرجحة هي جورجيا، أريزونا، ويسكونسن، بنسلفانيا، ميشيغان، نورث كارولينا ونيفادا.

وحلت هاريس محل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كمرشحة رئاسية للديمقراطيين، بعد أن تنحى بايدن عن مواصلة السباق الرئاسي لعام 2024.

وعلى النقيض من بايدن، الذي كان يتخلف بشكل عام عن منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، تفوقت هاريس على ترامب في أكثر من 12 استطلاعا للرأي، وأصبحت المرشحة الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق العديد من مكاتب المراهنات، بحسب "نيوزويك".

ووفق المجلة الأمريكية، بينت شركة "ويليام هيل"، في بيان رسمي، أن توقعاتها لفرص فوز هاريس على منافسها ترامب في ولاية جورجيا تبلغ 60%، وفي أريزونا 55.6%، وفي ويسكونسن 61.9%، وفي بنسلفانيا 60%، وفي ميشيغان 66.7%، وفي نورث كارولينا 69.2% وفي نيفادا 57.9%.

ولفتت المجلة إلى أحدث استطلاع للرأي، أجراه موقع "FiveThirtyEight" الذي يركز على الانتخابات، ونُشر يوم الجمعة، حيث أظهر تقدم هاريس بمقدار 2.6 نقطة على ترامب، إذ حصلت نائبة الرئيس على 46.3% مقابل 43.7% لمنافسها الجمهوري.

وجاء المرشح المستقل روبرت إف كينيدي جونيور في المركز الثالث بنسبة 5.1% من الأصوات.

وقالت المجلة إنه نظرًا لنظام الهيئة الانتخابية، فإن تقدم التصويت الشعبي لا يعني بالضرورة أن هاريس ستفوز في الانتخابات بشكل عام.

ولفتت إلى استطلاع أجرته منظمة "Outward Intelligence"، شمل 1858 ناخبًا محتملًا، في الفترة ما بين 11- 15 أغسطس/آب الجاري، والذي أظهر أن هاريس تتقدم بفارق 13 نقطة على ترامب بين الناخبات، وعلى النقيض من ذلك، كان ترامب يتقدم بنقطة واحدة فقط على منافسته الديمقراطية بين الناخبين الذكور.