ندد رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الأحد، بـ"التحركات غير القانونية والمتهورة" التي يقوم بها سلاح الجو الصيني، غداة اتهام مانيلا القوات الجوية الصينية بمضايقة إحدى طائراتها أثناء قيامها بدورية فوق منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأعلن ماركوس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن الأعمال الصينية "غير مبررة وغير قانونية ومتهورة، لا سيما وأن الطائرة كانت تقوم بعملية روتينية للأمن البحري في المجال الجوي السيادي الفلبيني"، معلقًا على الحادث الذي وقع الخميس فوق جزيرة سكاربورو المرجانية.

وتطالب بكين بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي الإستراتيجي، رافضة حكم محكمة دولية صدر في 2016 وقضى بأن لا أساس في القانون لموقفها هذا.

ووقعت سلسلة من المواجهات بين سفن صينية وفلبينية في الأشهر القليلة الماضية، خاصة حول سفينة حربية أوقفتها مانيلا لسنوات في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها.

وتوجه بكين أصابع الاتهام في التصعيد إلى مانيلا، وتؤكد أن إجراءاتها لحماية سيادتها في بحر الصين الجنوبي قانونية ومتناسبة.