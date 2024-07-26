أعلن وزير الدفاع الهولندي، أن الدنمارك وهولندا ستسلمان لأوكرانيا 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، قبل نهاية هذا الصيف.

وقال الوزير روبن بريكلمانس، إن "كييف تحتاج بشكل ملح إلى مزيد من الدعم العسكري، في ضوء المعارك العنيفة في ساحة المعركة".

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال بريكلمانس في بيان، "هذه الدبابات تستطيع أداء دور مهم للسماح للجيش الأوكراني بالدفاع عن نفسه في مواجهة القوات الروسية".

وتابع بريكلمانس أن، "آخر دبابتين من طراز ليوبارد خضعتا بالأمس لاختبار التحقق، وستسلم الدبابات على نحو متزامن قبل نهاية الصيف"، وأكدت الحكومة الهولندية أنه تم في الأشهر الأخيرة "تجديدها واختبارها".

وأعلنت الدنمارك وهولندا العام الماضي، أنهما اشترتا هذه المعدات العسكرية بـ165 مليون يورو.

وخلال قمة لحلف شمال الأطلسي في وقت سابق هذا الشهر، أعلن أعضاء الحلف أنهم سيسلمون أوكرانيا مقاتلات إف-16 "أميركية الصنع"، ومنظومات جديدة للدفاع الجوي، بهدف حماية مدنها وبناها التحتية، التي تتعرض لقصف روسي منتظم.