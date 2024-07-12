عضو بالحزب الديمقراطي لـ"إرم نيوز": هذه إمكانية تنحي بايدن و هاريس "البديل"

كشف عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، نعمان أبو عيسى، عن السيناريوهات التي يواجهها الرئيس جو بايدن، في ظل دعوات انسحابه من الترشح للرئاسة، مستبعدا تأثير تلك الأصوات على حظوظه الرئاسية، مشيرا إلى أن الرافضين لاستمرار الرئيس لا يمثلون إلا 10% من إجمالي أعضاء الحزب في الكونغرس.

وفي حوار مع "إرم نيوز"، قال أبو عيسى إن الانشقاقات التي يشهدها الحزب الديمقراطي حاليا بشأن ترشيح بايدن تتمثل في "الطبقة العليا والقيادة"، ولن تؤثر في رأي "الجمهور الديمقراطي" الذي سيجتمع في مؤتمر بشأن الترشيح الشهر المقبل.

وتاليا نص الحوار:

*هل يستطيع الحزب الديمقراطي عزل بايدن وإلى أين تتجه الأمور داخل الحزب؟



نعمان أبو عيسى: يجهز الحزب الديمقراطي في الوقت الحالي لمؤتمر ترشيح رئاسي في شيكاغو خلال الشهر القادم، وقد أجرى الحزب الانتخابات الأولية من قبل في الولايات الأمريكية الخمسين، وتم انتخاب الرئيس جو بايدن، كمرشح للحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في الحقبة المقبلة لمدة 4 سنوات.

وهذه الانتخابات جرت في كل ولاية، كان بايدن المرشح الوحيد على القائمة، وحصل على ترشيح جميع الولايات داخل الحزب، والآن فإن بعض قيادات الحزب الديمقراطي يشككون في قدرة الرئيس على الاستمرار في الترشح وقيادة أمريكا خلال الفترة القادمة، وهذا التشكيك من الممكن أن يكون في غير موضعه، لا سيما أن بايدن حصل على الموافقة بالترشيح من أعضاء الحزب في جميع الولايات، وهو يصر على الاستمرار في حملته الانتخابية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقاد بايدن مجموعة "الناتو" خلال الـ3 أيام الماضية في العاصمة واشنطن، وأجرى حديثا صحفيا لأكثر من ساعة، وكان قادرا على الإجابة عن الأسئلة، له بعض "الأخطاء" كرجل في عمر الـ 81، قد يبدو عليه بعض الضعف، ولكنه في حالة إصرار على قيادة الحزب والحكومة كما كان في السنوات الأربع الماضية.

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*إلى أي مدى ينذر إصرار بايدن على الترشح بـ"انشقاقات" داخل الحزب الديمقراطي؟



نعمان أبو عيسى: معظم الانشقاقات في الحزب الديمقراطي توجد حاليا في "الطبقة العليا" أي "القيادة"، وتمثل في حدود أقل من 10% من أعضاء الكونغرس داخل الحزب، وهؤلاء شككوا في قدرة الرئيس على الاستمرار في الترشح لرئاسة البلاد، وهو عدد صغير، لن يؤثر في الجمهور الديمقراطي الذي سيشهد اجتماعا لأكثر من 3 آلاف عضو، ممثلين عن الولايات للترشيح في الشهر القادم.



*هل يؤثر إصرار بايدن في ظل الدعوات لثنيه عن الترشح في نسبة التصويت له ؟



نعمان أبو عيسى: الرئيس بايدن يصر على الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لن يسبب أي انقسام في الحزب يتعلق بالتصويت له في انتخابات نوفمبر/ تشرين الأول القادم، لأن المرشح الديمقراطي بالنسبة لأعضاء الحزب يختلف كثيرا عن المرشح الجمهوري، بمعنى أنه مهما كانت الحالة التي عليها المرشح الديمقراطي سيكون الأفضل أمام ناخبيه من التصويت لمرشح من حزب آخر، ومعظم الديمقراطيين جادون في التصويت، وسيذهبون إلى المراكز للانتخاب في نوفمبر المقبل.



*هل أصبح صعود كامالا هاريس أمرا واقعا كبديلة لبايدن؟



نعمان أبو عيسى: تم توجيه سؤال إلى الرئيس بايدن عن نائبته كامالا هاريس، فقال :"أخترتها لأنها قادرة على القيام بالعمل إذا ما اضطررت إلى الانسحاب بسبب حادثة أو قدر رباني"، أي أن الرئيس بايدن مستمر في الترشح ونائبته ستكون جاهزة لتقود الحزب والدولة، إذا ما كان الرئيس غير قادر على الاستمرار في القيادة.