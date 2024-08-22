اعتقلت الشرطة الروسية، الأربعاء، سائق سيارات سباق، يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، مطلوبًا القبض عليه من الولايات المتحدة، بتهمة الاحتيال، بمخطط غير قانوني، لتداول الأسهم عبر الإنترنت، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت محكمة مدينة سان بطرسبرغ الروسية، اعتقال مواطن كندي ـ إسرائيلي، يدعى "جوشوا كارتو"، في 19 أغسطس \ آب في مطار بولكوفو، فيما لم يتضح بعد متى وصل كارتو إلى روسيا، وفق "رويترز".

وأشارت المحكمة، إلى أنه بموجب قانون الاحتيال الروسي، فإن عقوبة السجن لـ "كارتو"، قد تصل إلى 10 سنوات.

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ولا توجد معاهدة بين روسيا والولايات المتحدة، لتسليم المطلوبين، بحسب محكمة مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وجددت المحكمة، الأربعاء، حبسه لمدة 72 ساعة، فيما لم يتم التأكد من تحديد ما إذا كان لديه محامٍ، بحسب "رويترز".

ومن جهتها، أصدرت اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع الأولية بيانًا في مايو \ أيار 2020، جاء فيه، إن "جوشوا كارتو"، وشقيقيه "ديفيد وجوناثان"، وعدة أشخاص آخرين، مطلوبون بتهمة إدارة مخطط احتيال بين عامي 2013 و2018، كبّد المستثمرين ملايين الدولارات.

ومن جانبه، قال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم القنصلي اللازم للمواطن الإسرائيلي المحتجز "جوشوا كارتو"، مع الامتثال الكامل للقانون الروسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية: إن الوزارة "على علم باعتقال مواطن كندي في روسيا"، وإن المسؤولين الكنديين، اتصلوا بالسلطات المحلية لتقديم المساعدة القنصلية، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل".

ويأتي اعتقال "كارتو"، بعد أقل من شهر على أكبر عملية تبادل للسجناء بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة، تم فيها تبادل 16 شخصًا محتجزين في روسيا وروسيا البيضاء، مقابل 8 روس مسجونين في دول غربية.







