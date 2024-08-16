ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن برفقة نائبته كامالا هاريس، بشكل علني، للمرة الأولى، منذ انسحاب الرئيس من سباق الرئاسة الأمريكية.

ولم يظهر بايدن وهاريس معًا، منذ أعلن اختيار هاريس مرشّحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، لكنهما ظهرا، الخميس، معًا، احتفاء بـ "انتصار اقتصادي كبير"، وفق "فرانس برس".

واحتفل الرئيس الأمريكي ونائبته في ولاية ميريلاند قرب واشنطن باتفاق "تاريخي" يخفض أسعار أدوية رئيسية لعلاج السكري والتجلطات الدموية ومشكلات القلب، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وهذه المحطة عبارة عن زيارة رسمية، وليست حدثًا ينظمه الحزب، لكنها المرة الأولى التي يقوم فيها الاثنان بالحملة معًا منذ 21 يوليو/ تموز، عندما أعلن الديمقراطي، البالغ 81 عامًا، انسحابه من السباق.