أعلنت وكالة رويترز، وفاة مستشارها للسلامة، رايان إيفانز، وإصابة اثنين من صحفييها، في الهجوم الصاروخي الذي استهدف فندقًا في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا.

وقالت الوكالة في بيان، إن إيفانز، الذي كان يعمل مستشارًا للسلامة لدى الوكالة، قُتل بعد أن أصاب صاروخ فندق سافير، حيث كان يقيم ضمن فريق من ستة أفراد، يوم السبت.

وأضافت أن اثنين من صحفيي الوكالة يتلقيان العلاج في المستشفى، وأن حالة أحدهما خطرة.

وأوضحت الوكالة "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات عن الهجوم، بما يشمل العمل مع السلطات في كراماتورسك، ونحن ندعم زملاءنا وأسرهم".

وإيفانز البالغ من العمر 38 عامًا، وهو جندي بريطاني سابق، كان يعمل مع "رويترز" منذ عام 2022، ويقدم المشورة لصحفييها بشأن السلامة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوكرانيا وإسرائيل، وخلال الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت "رويترز": "نقدم خالص تعازينا لعائلة رايان وأحبائه، لقد ساعد رايان العديد من صحفيينا في تغطية الأحداث في جميع أنحاء العالم.. سنفتقده بشدة".

وأوضحت أن الأعضاء الثلاثة الآخرين من فريقها الذين كانوا في الفندق وقت الغارة بخير.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الفندق أصيب بصاروخ إسكندر الروسي، وهو صاروخ باليستي يمكن أن يصل مداه إلى 500 كيلومتر.

وأضاف في خطابه المسائي، يوم الأحد، أنه "تعرض فندق عادي في المدينة للدمار بواسطة صاروخ إسكندر الروسي"، مشيرًا إلى أن الضربة كانت "متعمدة تمامًا.. أقدم التعازي للعائلة والأصدقاء".

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ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق، مثلما لم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل مما إذا كان الصاروخ الذي أصاب الفندق أطلقته روسيا، أم أنه كان ضربة متعمدة على ذلك المبنى.

بدوره، قال مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك، في منشور على "تليغرام"، إنه عُثر على جثة مواطن بريطاني بين أنقاض مبنى فندق في كراماتورسك.

وأضاف أن الفندق "دُمر" في الساعة 10:35 مساء السبت بالتوقيت المحلي (1935 بتوقيت غرينتش)، "ربما بصاروخ إسكندر-إم"، وفق تعبيره.

وأكد أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقًا بشأن الهجوم.