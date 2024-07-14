هل تغير محاولة اغتيال ترامب "دراما" السباق الرئاسي في أمريكا؟

رأت أوساط سياسية في الولايات المتحدة، الأحد، أن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستغير بلا شك ما وصفوه بـ "دراما" السباق الرئاسي المحتدم بالفعل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، عن آراء متباينة بشأن محاولة الاغتيال، توقعها أن محاولة الاغتيال ستزيد اشتعال السباق، بعد أحداث السبت الذي كان مذهلاً ومظلماً في السياسة الأمريكية، وفق وصف البعض.

وكان ترامب قد بدأ تجمعه الانتخابي، السبت، قبل أقل من 10 دقائق من الواقعة، وتطرق إلى نقاطه النموذجية حول الحد من الهجرة غير الشرعية، عندما اقترب من نهايته.

وقال الرئيس الجمهوري السابق، على منبره وهو يحدق في شاشة فيديو عملاقة تعرض رسمًا بيانيًّا أراد التحدث حوله: “انظروا ماذا حدث لبلدنا. إذا كنت تريد حقًّا أن ترى شيئًا محزنًا، فألق نظرة على ما حدث."

وفي منتصف الجملة، اخترق صوت إطلاق النار الهواء الساخن في الساعة الـ 6:15 مساءً، بحسب التوقيت الشرقي. وعلى الفور وضع ترامب يده على أذنه اليمنى، ونزل إلى أرضية المنصة المرتفعة التي كان يتحدث منها.

ولفتت الصحيفة إلى أن صورة ترامب المتحدي، وهو ملطخ بالدماء، ويرفع قبضته ويقف تحت العلم الأمريكي العملاق، أصبحت على الفور صرخة حاشدة لمؤيديه.

وفي السياق، دعا كثيرون إلى الهدوء. وقال الرئيس السابق باراك أوباما: "لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا".

وأضاف أوباما: "رغم أننا لا نعرف بعد ما حدث بالضبط، فإنه ينبغي لنا جميعًا أن نشعر بالارتياح؛ لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى خطير، ونستغل هذه اللحظة لإعادة إلزام أنفسنا بالفطنة والاحترام في سياساتنا. أنا وميشيل نتمنى له الشفاء العاجل".