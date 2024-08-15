أعلن قائد القوات الخاصة الشيشانية "أخمات" اللواء أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرية مارتينوفكا، في منطقة كورسك.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية ريا نوفوستي، نفى علاء الدينوف في حديث للتلفزيون الروسي الرسمي (روسيا 24)، أن تكون القوات الأوكرانية تسيطر بشكل كامل على بلدة سودجا في كورسك، قائلًا إن هناك تشكيلات روسية.

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إعلان طوارئ في بيلغورود

وفي السياق ذاته، قال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف اليوم، إن الوزارة أعلنت حالة طوارئ من المستوى الاتحادي في منطقة بيلغورود التي تقع على الحدود مع كورسك التي تتعرض لهجوم أوكراني.

وأضاف أن "الوضع في المنطقة لا يزال معقدا ومتوترا. وبسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعات المسلحة الأوكرانية على منطقة بيلجورود، تضررت المنازل ومرافق البنية التحتية مع سقوط جرحى وقتلى من المواطنين"، وفق رويترز.

وأمس الأربعاء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته "تتقدم بشكل جيد" في منطقة كورسك الروسية التي تشهد منذ الأسبوع الماضي هجوما أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "نتقدم بشكل جيد في منطقة كورسك ونحقق هدفنا الإستراتيجي".