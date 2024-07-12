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روسيا تنفي التخطيط لاغتيال رئيس شركة ألمانية

روسيا تنفي التخطيط لاغتيال رئيس شركة ألمانية
مصنع شركة راينميتال الألمانية للأسلحةالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 11:45 ص

رفضت موسكو، الجمعة، الاتهامات التي أوردها تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة أحبطت مخططا روسيًّا لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة ألمانية كبيرة تزود أوكرانيا بأسلحة، بحسب "فرانس برس".

وأكد الكرملين، ردًّا على ما ورد في التقرير، أن "كل ذلك تم تقديمه بأسلوب الأخبار المضللة؛ لذا لا يمكن أخذ مثل تلك التقارير على محمل الجد".

وكان مسؤولون أمريكيون وغربيون قالوا إن المخابرات الأمريكية كشفت خططا لاغتيال أرمين بابرغر، الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة، التي كانت تنتج قذائف مدفعية ومركبات عسكرية لأوكرانيا.

وذكر المسؤولون أن "المؤامرة كانت واحدة من سلسلة خطط روسية لاغتيال كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الدفاع في مختلف أنحاء أوروبا الذين كانوا يدعمون جهود الحرب في أوكرانيا"، بحسب ما نشرت شبكة (CNN)، الخميس.

وأضافوا أن خطة قتل أرمين بابرغر، وهو رجل يقود مهمة التصنيع الألمانية لدعم كييف، كانت الأكثر نضجا، بحسب الشبكة الأمريكية.

وأوضحت أنهم قاموا بإحباط المخطط بناء على معلومات من الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول حكومي ألماني رفيع المستوى أن برلين تلقت تحذيرات بشأن المؤامرة من جانب الولايات المتحدة.

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