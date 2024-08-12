اتخذت إسرائيل جملة من القرارات والاحترازات استعدادًا للرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، شملت تدابير متعلقة بمنع سفر مواطنيها إلى بعض الدول، وإنشاء فرقة على الحدود الأردنية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، يعتزم إنشاء فرقة جديدة لنشرها على طول الحدود الأردنية.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في ضوء التهديدات المتزايدة التي تواجهها إسرائيل مع توعد إيران ووكلائها بـ"رد قاس" عليها على خليفة الاغتيالات التي نفذتها في طهران وبيروت.

إلى ذلك منع قائد سلاح الجو الطيارين الحربيين من السفر خارج البلاد في ضوء التهديدات الإيرانية، وفق هيئة البث العبرية.

من جهتها، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية تقريرًا أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز لوزرائه بعدم إجراء مقابلات صحفية بشأن قضايا سياسية وأمنية.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو أبلغ أعضاء حكومته أن البلاد تمر بـ"أيام مصيرية".

وسبق ذلك طلب إسرائيل من جنودها في أذربيجان وجورجيا مغادرتها فورًا خشية الرد الإيراني.

أخبار ذات علاقة إسرائيل تمنع جنودها من السفر إلى دول قريبة من إيران

وتوعدت إيران بـ"رد قاس" على إسرائيل لاغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بينما كان في زيارة لطهران، فيما توعد حزب الله بـ"الانتقام الشديد" لاغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر في بيروت.

وأعلنت إسرائيل أن التقييم المحدّث لأجهزة استخباراتها يفيد بأن إيران ستنفذ الهجوم في غضون أيام، بعد أن يبدأ حزب الله هجومه.