اعترض المدعون في "مانهاتن" على مزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن الحكم الصادر بحقه يجب أن يُنحى جانبًا، بعد إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمًا بشأن الحصانة الرئاسية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المدعون في وثيقة قضائية بتاريخ 24 تموز/ يوليو، ونشرت الخميس، إن حكم المحكمة العليا لا تأثير له على قضيتهم، المبنية على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية نظير شراء صمتها.

وأشار ممثل الادعاء في مكتب المدعي العام "ألفن براج"، إلى أن الاتهامات جميعها في هذه القضية تصرفات شخصية بحتة، لا تصرفات رئاسية رسمية، على حد قوله.

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وأُدين ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بـ34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات أعمال تجارية للتستر على دفع محاميه السابق "مايكل كوهين" 130 ألف دولار إلى "ستورمي دانييلز" ممثلة الأفلام الإباحية، عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لضمان تكتّم النجمة عن علاقة جنسية مزعومة مع ترامب.

ونفى ترامب حدوث أي مقابلة مع دانييلز، وتعهد باستئناف الحكم بعد إدانته، وهو أول رئيس أمريكي سابق أو حالي يُدان في جريمة.

وفي حكم حصل على 6 أصوات مؤيدة مقابل 3 أصوات معارضة، قضت المحكمة العليا في الأول من يوليو/ تموز بأن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة اتهامات جنائية بسبب تصرفات رسمية، وأن الأدلة على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها في التقاضي في الشؤون الخاصة.