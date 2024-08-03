رأى عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد صدر، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد جر أمريكا إلى حرب مباشرة مع إيران".

جاء حديث صدر في مقابلة مع موقع "جماران نيوز"، حول الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

ودعا السلطات في بلاده إلى أن يكون ردها "على الأراضي المحتلة (إسرائيل) حازمًا ومدروسًا، لكن بالشكل الذي لا يجرنا إلى حرب مع الولايات المتحدة".

وأضاف صدر أن "علينا أن نكون حذرين كي لا تصب إجراءاتنا الانتقامية في مصلحة الأعداء، وتجرنا إلى حرب مباشرة مع الولايات المتحدة، وهو ما تسعى له إسرائيل".

واستبعد أن يكون رد بلاده على اغتيال هنية "سريعًا وخلال أيام" كما يجري الحديث عنه"، وقال: "لا أعتقد أنه يجب القيام بالرد اليوم وغداً".

وأكد صدر أهمية "دراسة الرد من الزوايا جميعها، وأوصي بأن نتصرف بطريقة تجعلنا، في أثناء الرد بحزم على إسرائيل، حريصين على عدم الوقوع في فخ إسرائيل، وجرنا إلى حرب مع الولايات المتحدة".

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ولفت إلى أن تواصل بلاده "مع دول الجوار والدول الإسلامية والعربية، مثل بعض الدول التي وقفت شعوبها ضد جرائم إسرائيل أمر مهم".

وبين صدر أنه "يمكن للعمل الدبلوماسي أن يفتح أيدي الحكومة الإيرانية لإجراء محادثات أكثر تفصيلاً مع الغرب، ويجب الاعتراف بإسرائيل كدولة إرهابية، وهذا العمل يعد نصراً عظيماً".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق دعمها لإسرائيل في حال شنت طهران هجوماً على تل أبيب في ظل تصاعد التوتر.