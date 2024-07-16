تحرير 33 عاملاً هندياً من "العبودية" في إيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها حررت 33 عاملاً زراعيًّا هنديًّا من ظروف عمل وصفتها بأنها "أشبه بالعبودية" في إقليم "فيرونا"، شمالي البلاد.

وذكرت الشرطة أنها صادرت ما يقرب من نصف مليون يورو (545300 دولار) من اثنين من المخالفين المشتبه بهما، وفق "رويترز".

وأصبح استغلال العمال في دائرة الضوء في إيطاليا بعد واقعة حدثت في يونيو حزيران عندما لقي عامل زراعي هندي حتفه بعد أن بترت إحدى الآلات ذراعه.

وقالت الشرطة، في بيان، إن أشخاصاً هنود يشتبه في أنهم زعماء عصابة أحضروا مواطنين إلى إيطاليا بتصاريح عمل موسمية وطلبوا من كل واحد منهم دفع 17 ألف يورو ووعدوهم بمستقبل أفضل.

وأضافت الشرطة أن المهاجرين حصلوا على وظائف في المجال الزراعي وكانوا يعملون من 10 إلى 12 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع، مقابل 4 يورو فقط في الساعة، وهو المبلغ الذي كان يخصم منهم بالكامل حتى سداد جميع ديونهم.

ووصفت الشرطة، في بيانها، معاملة المهاجرين بأنها "عبودية".

وجاء في البيان أنه طُلب من البعض مواصلة العمل مجاناً لدفع مبلغ إضافي قدره 13 ألف يورو للحصول على تصريح عمل دائم "وهو في الواقع لم يكن ليمنح لهم أبداً".

وقالت الشرطة إن المخالفين المشتبه بهما يواجهان تهما متعلقة بـ "العبودية واستغلال العمال"، مضيفة أن السطات ستوفر للعمال الحماية وفرص عمل وأوراق إقامة قانونية.