في حال فوزها.. هل تعيّن هاريس جمهورياً في إدارتها؟

أبدت نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، استعدادها لتعيين شخصية جمهورية في حكومتها إذا أصبحت رئيسة للبلاد.

وقالت هاريس: "تبقى 68 يوما قبل هذه الانتخابات.. لذا، فأنا لا أضع العربة أمام الحصان، لكنني أعتقد أنني سأفعل ذلك، وهو أمر مهم حقا، لقد أمضيت مسيرتي المهنية في دعوة تنوع الرأي".

وفي مقتطفات من مقابلة مع شبكة (CNN) ستبث الجمعة، أكدت هاريس أن من "مصلحة الشعب الأمريكي وجود عضو جمهوري في حكومتها".

وأعلن 238 مسؤولا جمهوريا سابقا تأييدهم للمرشحة الديمقراطية، وهو أمر عدته حملة هاريس شهادة على قوة تحالفهم.



وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أعلن ضم روبرت كينيدي وتولسي جابارد الديمقراطيين إلى حملته الانتخابية قبل أيام.