بزشكيان يبدي استعداده "لحوار بناء" مع الدول الأوروبية

أبدى الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، استعداده للدخول في "حوار بنّاء" مع الدول الأوروبية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتب في صحيفة "طهران تايمز"، "أتطلع للدخول في حوار بنّاء مع الدول الأوروبية لوضع علاقاتنا على المسار الصحيح".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد بزشكيان، في بيان، أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن إيران لن ترضخ للضغوط.

ولفت بزشكيان إلى أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مضيفا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها، وتتعامل مع أوروبا.

وتعهد بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عاما، بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف حدة التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتحسين آفاق التحرير الاجتماعي والتعددية السياسية.