logo
العالم

أردوغان: لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد لسوريا

أردوغان: لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد لسوريا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغانالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 7:56 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا.

جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين على متن طائرته في أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق الأناضول.

وحول سؤال يتعلق بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد، قال أردوغان إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، وبناء على ذلك سنتخذ الخطوة اللازمة إن شاء الله".

وأضاف: "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

أخبار ذات علاقة

بلقاء مع الأسد.. أردوغان يوجه ببدء استعادة العلاقات مع سوريا

 

وأوضح أردوغان أن "تركيا أكثر من سيستفيد من السلام العادل في سوريا".

وأشار إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا".

وأردف: "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وتابع: "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية، وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة في سوريا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها "سوريا"، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

أردوغانتركياسوريا

أخبار ذات صلة

فرنسا.. لوبان تشهر سلاح حجب الثقة بوجه اليسار المتطرف
فرنسا.. لوبان تشهر سلاح حجب الثقة بوجه اليسار المتطرف
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تطوّر أسلحة لإيران
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تطوّر أسلحة لإيران
"هجوم واسع النطاق".. ترقب للرد الروسي المحتمل على قمة الناتو
"هجوم واسع النطاق".. ترقب للرد الروسي المحتمل على قمة الناتو
استطلاع: الإسرائيليون يفضلون غانتس على نتنياهو لقيادة الحكومة
استطلاع: الإسرائيليون يفضلون غانتس على نتنياهو لقيادة الحكومة
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC