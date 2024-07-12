بوتين بدلاً من زيلينسكي.. هفوة بايدن تحبط الرئيس الأوكراني (فيديو)

تسببت هفوة جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن، بإحباط لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تقديمه على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وارتكب بايدن هفوة، الخميس، خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن بتقديمه زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، قبل أن يُصحح خطأه.

وقال بايدن (81 عامًا) مخاطبًا الحاضرين في القمة "والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين".

لكن سرعان ما صحح بايدن هفوته، قائلا إن زيلينسكي "سيهزم الرئيس بوتين"، مضيفًا: "إن تركيزي منصب بشدة على هزيمة بوتين".

🔴: قبل قليل، خلال قمة الناتو الرئيس الامريكي جو بايدن كان بيسلّم المايك للرئيس الأوكراني زيلينسكي وسمّاه بوتين:



"والآن أريد أن أسلم الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي لديه من الشجاعة بقدر ما لديه من العزيمة، سيداتي وسادتي الرئيس بوتين"

pic.twitter.com/tqrBHsjQag — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 11, 2024

وبعد زلة بايدن، ظهر الإحباط بشكل واضح على الرئيس الأوكراني.

ووثّق مقطع فيديو، ملامح وجه زيلينسكي بعد زلة بايدن، وجرى تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل.

هذي كانت ردة فعل زيلينسكي وقت غلط بايدن باسمه وقال بوتين…pic.twitter.com/ay93r8a3ii https://t.co/lVzJD3hrC7 — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 12, 2024

وأكد بايدن الذي يتعرّض لضغوط من أجل دفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، الخميس، أنه يعتبر نفسه المرشّح "الأكثر كفاءة" لمواجهة ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.