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بوتين بدلاً من زيلينسكي.. هفوة بايدن تحبط الرئيس الأوكراني (فيديو)

بوتين بدلاً من زيلينسكي.. هفوة بايدن تحبط الرئيس الأوكراني (فيديو)
جو بايدنالمصدر: (أ ف ب)
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 8:29 ص

تسببت هفوة جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن، بإحباط لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تقديمه على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وارتكب بايدن هفوة، الخميس، خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن بتقديمه زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، قبل أن يُصحح خطأه.

وقال بايدن (81 عامًا) مخاطبًا الحاضرين في القمة "والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين".

لكن سرعان ما صحح بايدن هفوته، قائلا إن زيلينسكي "سيهزم الرئيس بوتين"، مضيفًا: "إن تركيزي منصب بشدة على هزيمة بوتين".

وبعد زلة بايدن، ظهر الإحباط بشكل واضح على الرئيس الأوكراني.

ووثّق مقطع فيديو، ملامح وجه زيلينسكي بعد زلة بايدن، وجرى تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل.

 

وأكد بايدن الذي يتعرّض لضغوط من أجل دفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، الخميس، أنه يعتبر نفسه المرشّح "الأكثر كفاءة" لمواجهة ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.

جو بايدن

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