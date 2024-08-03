وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، بسبب ما وصفه بـ"فبركتها" حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في بيونغ يانغ.

واعتبر كيم أن كوريا الجنوبية تمثل "عدوًا لا يتغير"، متجاهلًا أحدث عرض من سول لتقديم مساعدات إنسانية بعد أضرار الفيضانات.

وقد تعرضت مدينة سينويغو الحدودية الشمالية ومقاطعة أويجو في مقاطعة فيونغان الشمالية أخيرًا لأمطار غزيرة. وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن "عدد القتلى أو المفقودين قد يتجاوز نحو 1000".

واتهم كيم، سول بوجود هدف "شرير" لديها لتشويه صورة بلاده وتنظيم حملة دعائية تشهيرية ضدها، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاءت تصريحات كيم خلال زيارته إلى وحدة مروحيات تشارك في عمليات الإنقاذ، إذ شجع القوات على مساهماتها. وكان يوم الخميس الماضي قد شهد اقتراح الحكومة الكورية الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بسبب أضرار الفيضانات. ورغم توقع سول ردًا سريعًا من بيونغ يانغ، لم ترد الأخيرة.