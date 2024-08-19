بوتين يبدي استعداده لـ"دعم السلام" بين أذربيجان وأرمينيا

عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء زيارته أذربيجان، الإثنين، مساعدته للتوصل إلى اتفاق سلام مع أرمينيا التي تتهم بلاده بالتخلّي عنها في النزاع الدائر بينها وبين باكو.

وقال بوتين في حضور نظيره إلهام علييف بعد لقاء جمعهما: "إذا كان بإمكاننا القيام بشيء لتوقيع اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا، سنكون سعداء جدًّا"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أنّه بعد زيارته أذربيجان، سيتواصل مع رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان لـ"إطلاعه على نتائج المحادثات" التي أجراها مع علييف.

وتواجهت الدولتان الواقعتان في القوقاز في عدّة حروب. وفي سبتمبر/ أيلول 2023، استعادت باكو جيب ناغورني قره باغ الجبلي من الانفصاليين الأرمن الذين سيطروا عليه لعقود.

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ومنذ ذلك الحين، تسعى يريفان إلى تعميق علاقاتها مع الدول الغربية، انطلاقًا من تأكيدها أنّ موسكو فشلت في حمايتها. ولكنّها لم تقطع نهائيا علاقاتها مع روسيا، حليفها التقليدي.

ومن جهته، أكّد علييف، بعد لقائه بوتين، أنّ الأمن في المنطقة يعتمد على التعاون بين أذربيجان وروسيا.

وقال: "الوضع الجديد (منذ سبتمبر/ أيلول الماضي) يفتح المجال أمام آفاق جديدة للتوصل إلى سلام دائم في جنوب القوقاز".

ووفق الكرملين، تمثّل هذه الزيارة فرصة أمام الرئيسين ليناقشا "القضايا المتعلّقة بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية"، فضلًا عن "القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".

وتعود آخر زيارة أجراها فلاديمير بوتين لأذربيجان إلى سبتمبر (أيلول) 2018. ويعدّ هذا البلد شريكًا وثيقًا لروسيا وتركيا، كما يعتبر مورّدًا رئيسيا للطاقة للدول الغربية.