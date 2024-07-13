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السلطات الأمريكية تعلن موقع التجمع الانتخابي لترامب "منطقة جريمة"

السلطات الأمريكية تعلن موقع التجمع الانتخابي لترامب "منطقة جريمة"
دونالد ترامب لحظة إصابتهالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 11:26 م

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية أن موقع التجمع الانتخابي الذي شهد حادثة إطلاق النار وإصابة الرئيس السابق دونالد ترامب "منطقة جريمة" تخضع للتحقيق.

ويفتح الإعلان باب التهكنات حول تعرض ترامب لمحاولة اغتيال، فيما ما زالت السلطات تتحفظ على التوصيف الدقيق للحادثة.

وفي وقت لاحق عقب الحادثة، قال مراسل لشبكة سي إن إن، نقلا عن متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الأخير بخير والشرطة تحقق في واقعة إطلاق النار التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت.

من جهتها نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن متحدث باسم حملة ترامب وعن جهاز الخدمة السرية أن ترامب تلقى الرعاية الطبي الملائمة وأنه "بخير".

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

 وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

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