أمريكا تعلن تفكيك "مزرعة روبوتات" روسية ذكية لنشر الفتنة والمعلومات المضللة

اتهمت وزارة العدل الأمريكية روسيا بإنشاء مجموعات روبوتية معززة بالذكاء الاصطناعي لنشر المعلومات المضللة لزرع الفتنة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، مصادرة اسميْ نطاقين وتفتيش 968 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي استخدمتها جهات روسية لإنشاء "مزرعة روبوتات" معززة بالذكاء الاصطناعي لنشر المعلومات المضللة في أمريكا وخارجها.

وقال البيان إن "مزرعة الروبوتات" استخدمت عناصر من الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملفات شخصية وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي - غالبًا ما تزعم أنها تخص أفرادًا في الولايات المتحدة".

وبحسب البيان، استخدم المشغلون تلك الروبوتات بعد ذلك للترويج لرسائل تدعم أهداف الحكومة الروسية، وفقًا لشهادات خطية كُشِف عنها اليوم.

وذكرت الوزارة، أنه بالتزامن مع عمليات مصادرة النطاقات ومذكرة التفتيش التي أُعلن عنها مؤخراً، أصدرت عدة جهات أمنية غربية مذكرة مشتركة للأمن السيبراني توضح بالتفصيل التكنولوجيا الكامنة وراء "مزرعة الروبوتات" بما في ذلك تفاصيل حول كيفية استفادة مبتكريها من نظام الذكاء الاصطناعي المخصص الخاص بهم في تعزيز المخطط.

ووفقاً للوزارة، علّقت شركة X (تويتر سابقاً) طواعية حسابات الروبوتات المتبقية التي تم تحديدها في وثائق المحكمة بسبب انتهاكات شروط الخدمة.

وقال المدعي العام ميريك غارلاند: "بهذه الإجراءات، عطّلت وزارة العدل حملة دعائية مدعومة من الحكومة الروسية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخدام (مزرعة روبوتات) لنشر معلومات مضللة في الولايات المتحدة وخارجها.

وأضاف: "مع استمرار الحكومة الروسية في شن حربها الوحشية في أوكرانيا وتهديدها للديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، ستواصل وزارة العدل استخدام جميع سلطاتنا القانونية لمواجهة العدوان الروسي وحماية الشعب الأمريكي".

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: “إن الإجراء المتخذ اليوم يوضح أن وزارة العدل وشركائنا لن يتسامحوا مع الجهات الحكومية الروسية وعملائها الذين ينشرون الذكاء الاصطناعي لزرع المعلومات المضللة وتأجيج الانقسام بين الأمريكيين”.

وتابعت: "لن نتردد في إغلاق مزارع الروبوتات، والاستيلاء على نطاقات الإنترنت التي تم الحصول عليها على نحو غير قانوني، ونقل المعركة إلى خصومنا".

بدوره، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي: "إن إجراءات اليوم تمثل الأولى من نوعها في تعطيل مزرعة الروبوتات لوسائل التواصل الاجتماعي والمعززة بالذكاء الاصطناعي والتي ترعاها روسيا".