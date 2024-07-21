أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد أسابيع عاصفة طالبه فيها أغلب من كانوا في صفوف مؤيديه بالانسحاب لأسباب تتعلق بتقدمه في العمر ما أثر بشكل مباشر على قدراته البدنية الإدراكية.

ونشر بايدن على منصة إكس بيان الانسحاب "التاريخي".

وقال فيه:

زملائي الأمريكيين،

على مدار الثلاث سنوات والنصف الماضية، أحرزنا تقدمًا كبيرًا كأمة.

اليوم، تمتلك أمريكا أقوى اقتصاد في العالم. لقد قمنا باستثمارات تاريخية في إعادة بناء أمتنا، في خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي توسيع الرعاية الصحية الميسورة لعدد قياسي من الأمريكيين.

قدمنا الرعاية الحرجة لمليون من المحاربين القدامى الذين تعرضوا لمواد سامة. مررنا أول قانون لسلامة الأسلحة النارية منذ 30 عامًا.

قمنا بتعيين أول امرأة أمريكية من أصول أفريقية في المحكمة العليا. ومررنا التشريع الأكثر أهمية للمناخ في تاريخ العالم. لم تكن أميركا في وضع أفضل للقيادة مما نحن عليه اليوم.



أعلم أن أيا من هذا لم يكن ممكنا دونكم، الشعب الأمريكي. معًا، تغلبنا على جائحة تحدث مرة في القرن والأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم. حمينا وحافظنا على ديمقراطيتنا. وأعدنا إحياء وتعزيز تحالفاتنا حول العالم.

كان أعظم شرف في حياتي أن أخدمكم كرئيس لكم. وبينما كانت نيتي السعي لإعادة الانتخاب، أعتقد أن ذلك هو في أفضل مصلحة لحزبي وللبلد أن أتراجع وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس لبقية فترة ولايتي.

سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري.

أما الآن، اسمحوا لي أن أعبر عن عميق امتناني لجميع الذين عملوا بجد لرؤيتي.

أود أن أشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على كونها شريكاً استثنائياً في كل هذا العمل. ودعوني أعبر عن تقديري العميق للشعب الأمريكي على الإيمان والثقة التي وضعتموها في.

أعتقد اليوم كما كنت دائمًا: أنه لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا فعله - عندما نفعل ذلك معًا - علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأمريكية.